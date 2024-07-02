Насим Хамед рассказал, как Фьюри может победить Усика в реванше

50-летний бывший чемпион мира в полулёгком весе Насим Хамед, который известен под прозвищем «Принц Насим», поделился тем, как Тайсон Фьюри может победить Усика в реванше.

«Фьюри нужно действовать джебом, держаться в центре ринга, использовать апперкоты, которые хорошо проходили в первом бою. Фьюри должен наносить жёсткие удары. Он должен нанести максимальный урон Усику, причем как можно раньше. Так и победит», — сказал Хамед в интервью изданию Seconds Out.

Напомним, что британский боксёр Тайсон Фьюри проиграл украинцу Александру Усику в титульном бою, который проходил в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.Таким образом, Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.