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Международная ассоциация бокса подала апелляцию из-за угрозы МОК будущему бокса

Международная ассоциация бокса подала апелляцию из-за угрозы МОК будущему бокса
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Международная ассоциация бокса (IBA) подала апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) о подтверждении решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отзыве признания IBA как законного руководящего органа по боксу.

«Мы убеждены, что CAS нарушил законодательство и, следовательно, не может обоснованно отклонить нашу апелляцию на решение МОК, что делает вердикт CAS незаконным. За последние годы наша организация значительно продвинулась в улучшении стандартов прозрачности и управления в нашем виде спорта, привлекая независимых экспертов для консультаций о том, как лучше всего достичь целей, поставленных МОК. Мы считаем, что решение CAS не учитывает должным образом эти предпринятые шаги», — заявила IBA на своём официальном сайте.

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