«Омарчик, ну куда ты лезешь?» Малыхин — о неожиданном кикбоксёрском поединке Бушера

Лига ONE Championship неожиданно объявила, что перед титульным боем с Анатолием Малыхиным в ноябре тяжеловес Омар «Рейг Рейг» Кейн выступит на турнире ONE Fight Night 23, который состоится 6 июля в Бангкоке. Российский тяжеловес прокомментировал предстоящий бой.

«Омарчик, ну куда ты лезешь? Какой кикбоксинг? Твоё нежное тело не выдержит этих ударов. У меня к тебе одна просьба: не падай в этом бою лицом вперёд и не получи серьёзных травм. Не порть афишу нашего боя в Атланте, сохрани лицо. Этот парень, Кетчуп, как раз твой уровень. Я понимаю, ты любишь избивать неподготовленных людей.

Но на бой со мной не забудь взять с собой подушку. Так тебе будет удобнее, когда я отправлю тебя спать. Обещаю, я тебя убаюкаю хорошей колыбельной. Только не переусердствуй в бою с Кетчупом и дойди до Атланты без травм!» — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.

Напомним, поединок Малыхина и Кейна состоится 8 ноября на турнире ONE 169 в Атланте (США). Россиянин проведёт защиту титула в полутяжёлом весе.