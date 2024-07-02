Бойца MMA Джавида Рзаева требуют арестовать за экстремизм

Азербайджанского бойца смешанных единоборств (ММА) Джавида Рзаева требуют арестовать за оскорбления в адрес россиянина Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore Fighting.

На прошедшем турнире лиги Hardcore Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После поединка он вступил в перепалку с Кулинским (27 мая этого года Hardcore Fighting официально назначили поединок между Кулинским и Рзаевым. — Прим. «Чемпионат»), назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку. Ведущий остановил спортсмена, напомнив Рзаеву, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Сегодня, 2 июля, Джавид записал отдельное обращение, в котором объяснил, что не хотел задеть нацию. А слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем жителям России.

Также свой комментарий к произошедшей ситуации дала Федерация бокса России.

«Федерация бокса России проводит разбирательство по факту произошедшего. Регламентом предусмотрены спортивные санкции к промоутерам и спортсменам за нарушения», — говорится в официальном пресс-релизе федерации.