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Джиллиан Робертсон загорелась идеей стать чемпионкой UFC в женском минимальном весе

Джиллиан Робертсон загорелась идеей стать чемпионкой UFC в женском минимальном весе
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29-летняя спортсменка из Канады и мастер ​​смешанных единоборств, занимающая 15-е место в женском рейтинге UFC в минимальном весе, Джиллиан Робертсон после поражения в поединке против Мишель Уотерсон высказалась о своих дальнейших целях.

«Физически я чувствую себя прекрасно. На самом деле мне наложили четыре или пять швов на губу. Буквально первое, что я сказала после боя, это было: «Я не могу курить (в оригинале упоминаются запрещённые вещества на территории Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата») сегодня вечером». Так что это было моим самым большим беспокойством».

«В каждом бою вы будете лицезреть, как я становлюсь лучше. Я развиваюсь каждый божий день, и, думаю, вы, ребята, видите в каждом бою, что я действительно становлюсь всесторонним бойцом смешанных единоборств – и совсем скоро я стану чемпионкой в женском минимальном весе», — заявила Робертсон на пресс-конференции после поединка с Уотерсон.

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