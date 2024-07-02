Между Евлоевым и Лопесом разгорелся конфликт в соцсетях

Сегодня ночью, с 1 на 2 июля, в соцсети Х (ранее Twitter) разгорелся новый конфликт между российским бойцом смешанных единоборств, выступающим под эгидой UFC, Мовсаром Евлоевым и бразильским спортсменом Диего Лопесом.

Сначала Евлоев опубликовал следующий пост: «Диего Лопес, я хочу дать тебе матч-реванш в «Сфере», потому что Алджамейн Стерлинг испугался за свою жизнь и убежал. И на этот раз я прикончу тебя!»

После Лопес ответил: «Евлоев, ты наконец осознал, что UFC обращает на тебя внимание, если ты упоминаешь моё имя? Или боишься, что завтра утром я буду на твоём месте в рейтинге? Тебе потребовалось три месяца, чтобы вернуться ко мне. Расслабься и наблюдай, как большие парни делают свою работу».

Последним своё слово сказал Евлоев: «Диего, ты проиграл шесть раз, тебя нокаутировали двое парней, бездельники. Дэн Иге принял бой за четыре часа и в третьем раунде уничтожил тебя. Не говори слишком много, мусор!»

На данный момент Мовсар занимает 13-ю строчку официального рейтинга UFC в полулёгком весе. На UFC 288 Евлоев судейским решением одержал победу над бразильцем Лопесом.