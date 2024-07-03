Ковингтон — о бое с Ником Диазом: не собираюсь унижать братьев Диаз

36-летний американский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории Колби Ковингтон высказался о возвращении Ника Диаза, старшего брата Нейта Диаз, и о возможном поединке с ним.

«К сожалению, бой с ним мне не предлагали уже около трёх лет. В последний раз Хантер звонил мне с именем Ника Диаза, когда ему предложили меня в Мэдисон-Сквер-Гарден около трех лет назад, но он сам отказался от боя, он не хотел выйти против меня, поэтому я думаю, что UFC просто знает, что поставить нас вместе у них не выйдет. Я имею в виду, что это была очень большая ошибка в истории UFC — дать мне такого парня, как Ник Диаз, потому что для компании было бы несправедливо ставить человека, который одной ногой почти на пенсии, против таланта, который находится в расцвете сил и является лучшим полусредневесом на планете на данный момент и его зовут Колби Ковингтон».

«В то время он знал, что я лучший полусредневес на земле. Однажды он подошел ко мне, когда я дрался, после UFC Сакраменто, и сказал: «Да, ты будущее этого дивизиона» и выказал мне большое уважение, так что я не собираюсь унижать братьев Диаз и говорить о них дерьмо. Конечно, они говорили обо мне кое-что, но они добились великих успехов, и я не собираюсь сесть и сказать о них что-то плохое, но все же он сбежал от боя. Он боялся драться со мной, и это факты, это правда», — заявил Ковингтон в интервью Submission Radio.

Легенда ММА Ник Диаз собирается вернуться в октагон 3 августа, когда встретится с Висенте Луке в Абу-Даби.