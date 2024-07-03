Федерация бокса РФ написала заявление в Генпрокуратуру на азербайджанского бойца Рзаева

Федерация бокса Российской Федерации обратилась с заявлением в Генпрокуратуру страны на азербайджанского бойца Джавида Рзаева. Кроме того, в отношении него федерация применила санкцию в виде спортивной дисквалификации. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации бокса.

Поводом для обращения послужили действия бойца на турнире Кулачной лиги Hardcore FC 22 мая 2024 года: после того как азербайджанец победил россиянина Сергея Приходько, он вступил в перепалку с другим бойцом, Артуром Кулинским, назвав его русской свиньёй.

Позже Рзаев принёс публичные извинения, записав соответствующее видеообращение. Боец подчеркнул, что не хотел оскорблять нацию, а его слова были адресованы исключительно Кулинскому.

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