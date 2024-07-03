ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я хочу увидеть это». Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником Перейры

«Я хочу увидеть это». Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником Перейры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо выступил за организацию титульного поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Алекс Перейра не упоминает Джона Джонса в качестве возможного соперника. Думаю, Алекс понимает, что у Джонса есть секретное оружие под названием «борьба». Но должен сказать, что я хочу увидеть бой Перейры и Магомеда Анкалаева», – сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 234 в январе Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

Перейра на UFC 303 в июне досрочно остановил в реванше чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.

Материалы по теме
Немков ответил, способен ли Анкалаев победить Алекса Перейру

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android