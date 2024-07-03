«Я хочу увидеть это». Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником Перейры

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо выступил за организацию титульного поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Алекс Перейра не упоминает Джона Джонса в качестве возможного соперника. Думаю, Алекс понимает, что у Джонса есть секретное оружие под названием «борьба». Но должен сказать, что я хочу увидеть бой Перейры и Магомеда Анкалаева», – сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 234 в январе Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

Перейра на UFC 303 в июне досрочно остановил в реванше чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.

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