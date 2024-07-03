Евлоев: размажу весь полулёгкий дивизион UFC

Непобеждённый российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев сделал очередное заявление.

«Кто угодно, когда угодно и где угодно. Я размажу весь дивизион, я иду за всеми!» — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 297 в январе, Евлоев победил единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.

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