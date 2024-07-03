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Боец MMA Рзаев извинился перед «русскими людьми» после обвинения в экстремизме

Боец MMA Рзаев извинился перед «русскими людьми» после обвинения в экстремизме
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Азербайджанский боец смешанного стиля Джавид Рзаев выступил с извинениями после своего скандального выступления на турнире промоушена Hardcore FC.

Боец Рзаев извинился перед россиянами после экстремистских слов

Напомним, на турнире Hardcore Рзаев победил россиянина Сергея Приходько и после боя вступил в перепалку с другим российским бойцом Артуром Кулинским (в мае этого года Hardcore официально назначил поединок между Кулинским и Рзаевым. — Прим. «Чемпионата»), назвав его «русской свиньёй» и попытавшись устроить драку. Ведущий остановил спортсмена, напомнив ему, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

После инцидента Федерация бокса РФ написала заявление в Генпрокуратуру на Рзаева с требованием спортивной дисквалификации.

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