Карл Фроч ответил, почему Джошуа может проиграть в бою с Дюбуа

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) и Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 KO).

«Джошуа уже не тот боец, каким был раньше. Если он проиграет Дюбуа, возможно, мы увидим его на ринге в последний раз. Я всегда говорил, что Джошуа стал психологически нестабильным после поражения от Энди Руиса. Давайте начистоту, у парня отняли душу. Он просто сдался», — приводит слова Фроча BestOnlinePokerSites.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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