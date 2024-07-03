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Небитый американский легковес рассказал, как завершится бой Ломаченко и Дэвиса

Небитый американский легковес рассказал, как завершится бой Ломаченко и Дэвиса
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Непобеждённый американский проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) Рэймонд Мураталья (20-0, 16 KO) высказался о потенциальном объединительном поединке между соотечественником Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

«Поединок Танка и Ломы получился бы хорошим. Думаю, Лома способен переиграть Дэвиса, он может что-то сделать. Но в конечном итоге я верю, что Танк победит. Его мощь окажется не по зубам Ломаченко в поздних раундах», — приводит слова Муратальи BoxingScene.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Дэвис в июне провёл защиту титула WBA, нокаутировав в восьмом раунде непобеждённого соотечественника Фрэнка Мартина.

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