Дю Плесси и Адесанья провели дуэль взглядов, продлившуюся больше минуты

Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси провёл эффектный стердаун с бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Напомним, поединок бойцов состоится 17 августа на турнире UFC 305 в Перте (Австрия).

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020-м и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.