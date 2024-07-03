Волков: после боя отписался один человек — угадывайте, кто

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков иронично высказался о своей победе над соотечественником Сергеем Павловичем.

«Друзья, хотел поприветствовать всех вновь прибывших. Спасибо за вашу поддержку. Вас подписалось много после последнего боя, буду стараться радовать вас новым контентом. А если быть точным, то подписалось 37 тысяч человек, но отписался один… Пишите, угадывайте, кто», — сказал Волков в социальных сетях.

Напомним, поединок Волкова и Павловича состоялся в июне на турнире UFC on ABC 6 и завершился победой Волкова единогласным судейским решением.

Поражение от Волкова стало для 31-летнего Павловича третьим в UFC, ранее он проигрывал голландцу Алистару Овериму и британцу Тому Аспиналлу.

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