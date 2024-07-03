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Тренер Нганну ответил, завершит ли боец карьеру после смерти сына

Тренер Нганну ответил, завершит ли боец карьеру после смерти сына
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Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунца Фрэнсиса Нганну, высказался о возможном уходе подопечного после смерти сына.

«Он поправляется. Улыбка возвращается на его лицо, и он всё чаще шутит. Он вернулся в зал и немного поболтал со Стриклендом и остальными парнями.

Мы прекрасно понимаем, что далеко не все раны затянулись. У него ещё будут моменты слабости и уязвимости. Хотя он уже заговорил о следующем бое. Как-то за обедом он сказал, что хотел бы следующий бой посвятить сыну», — сказал Никсик в подкасте The MMA Hour.

Напомним, в своём последнем бою по правилам бокса, состоявшемся в марте, Нганну проиграл нокаутом двукратному чемпиону мира британцу Энтони Джошуа.

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