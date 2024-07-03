Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore FC

Федерация бокса России (ФБР) приостановила лицензию бойцовского промоушена Hardcore FC из-за скандала с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым, сообщает пресс-служба.

По решению ФБР, организация также должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Помимо этого, Hardcore FC компенсирует причинённый вред деловой репутации Федерации бокса России.

Правоохранительные органы проводят проверку по действиям, совершённым бойцом Hardcore FC Рзаевым.

Отметим, что после инцидента Федерация бокса РФ написала заявление в Генпрокуратуру на Рзаева с требованием спортивной дисквалификации.

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