Экс-боец UFC: теперь у Чендлера есть бой за титул, к чёрту Макгрегора!

Бывший боец UFC, а ныне обозреватель и аналитик Мэтт Браун прокомментировал новость о том, что американский легковес Майкл Чендлер получил предложение о поединке с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

«Почему бы не воспользоваться шансом, принять бой и подписать контракт? Я не вижу причины не делать этого.

Майклу Чендлеру был нужен Конор. Теперь у него есть бой за титул. Ему не нужен Конор. Возьми чёртов бой за титул! К чёрту Конора! Действуй!

Прими бой. Представим наихудший сценарий, Ислам уничтожает тебя, ломает за раунд, думаешь, Конор не захочет с тобой драться? Ты уже проигрывал, а Конору нужен промежуточный бой, хотя я бы не считал Чендлера таковым», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

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