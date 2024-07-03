Промоутер Фьюри назвал переломный момент боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о поражении британца в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Фьюри проиграл раздельным решением, потерпев первое поражение в карьере.

«Помню, когда мы смотрели бой, многие подумали, что Тайсон покончит с ним в восьмом раунде. Но он этого не сделал. Тайсон пропустил удар в нос, и это сильно отразилось на его собранности.

Если вы смотрели бой, то заметили, что Тайсон постоянно прикасался к своей голове и носу. Очевидно, он получил ущерб. Это стало небольшим переломным моментом для Усика в этом бою. В следующем раунде он почти сбил Тайсона с ног», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Бой Фьюри — Усик: история конфликта