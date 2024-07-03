Иан Гарри: Рахмонов — самый опасный парень в полусреднем весе UFC

Непобеждённый ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри высказался о своём отношении к соседу по дивизиону казахстанцу Шавкату Рахмонову.

«Я тренировался с Шавкатом. И у меня нет к нему ничего, кроме уважения. У него 18 побед и все досрочные, что весьма показательно. Но чего я не хочу, так это того, чтобы он подрался с кем-то другим и лишился этого «нолика». Я хочу быть тем парнем, который заберёт его. Это вызов, на который я нацелен.

Я смотрю на Шавката, и это, без сомнений, самый опасный парень в дивизионе на данный момент, если не считать чемпиона. Но его боятся больше всего, 18 побед и 18 финишей. Мы ещё не видели, чтобы кто-то создал ему большие проблемы», — сказал Гарри в подкасте The MMA Hour.

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