WBA санкционировала бой Хильберто Рамиреса и Юниера Дортикоса

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала чемпионский поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между мексиканцем Хильберто Рамиресом (46-1, 30 KO) и кубинцем Юниером Дортикосом (27-2, 25 KO).

У сторон есть время до начала августа, чтобы прийти к соглашению, в противном случае состоятся промоутерские торги.

Хильберто Рамиресу 32 года. Мексиканец, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), завоевал титул в марте, победив единогласным решением судей француза армянского происхождения Арсена Гуламиряна.

Юниеру Дортикосу 38 лет. Кубинец является двукратным чемпионом мира и финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Имеет поражения от россиянина Мурата Гассиева и латвийца Майриса Бриедиса.