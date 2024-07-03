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Иан Гарри отреагировал на слова Рахмонова об их спарринге

Иан Гарри отреагировал на слова Рахмонова об их спарринге
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Непобеждённый ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри прокомментировал слова казахстанца Шавката Рахмонова, ранее намекнувшего, что он доминировал в их спарринге.

«Я не знаю, о чём он говорил. У нас был один спарринг, один, который я помню. Он был лёгкий. В ту же ночь у нас были бои. Ко мне подошёл тренер и сказал: «Понимаю, вы соперники, обоим предстоит бой, вы в одной команде, но спаррингуйте легко, чёрт возьми. Я хочу, чтобы вы касались друг друга, сохраняли активность».

Мы играли и двигались, и я ударил его по корпусу правой ногой, поймав его, он отступил назад и ударил в чёртово ребро. Я подумал: «Маленький грязный засранец, ты просто выбил воздух из моих рёбер. Хорошо…» А тренер сказал: «Хватит. Не валяйте дурака», — сказал Гарри в подкасте The MMA Hour.

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