ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет обозначил свою цель в UFC

Шара Буллет обозначил свою цель в UFC
Комментарии

Российский проспект среднего дивизиона (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, который более известен как Шара Буллет, обозначил свою цель в лиге.

«В Лос-Анджелесе важно не очароваться возможностями, открывшимися тут, а идти намеченным курсом. Идти и не сдаваться. За главным золотом», — написал Шарабутдин Магомедов в своих социальных сетях.

Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC. На данный момент в активе россиянина 17 побед и ни одного поражения в ММА.

Ранее Шарабутдин Магомедов рассказал, почему хочет подраться с известным американским бойцом Кевином Холландом.

Материалы по теме
Шара Буллет рассказал, почему хочет подраться с Кевином Холландом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android