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Денису Тюлюлину назначен новый бой, назван соперник

Денису Тюлюлину назначен новый бой, назван соперник
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Денис Тюлюлин (10-9) выступит на турнире UFC on ABC 7, который состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Соперником Тюлюлина станет американец Седрик Дюма. Ранее бойцы должны были встретиться в октагоне на турнире UFC on ABC 6, который состоялся 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако американский боец был вынужден сняться из-за проблем с перелётом.

Денису Тюлюлину 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В марте 2022-го он впервые подрался в UFC. Всего на счету бойца в UFC одна победа и четыре поражения.

В активе Седрика Дюма девять побед и два поражения. В последнем поединке Дюма проиграл нокаутом в первом раунде Нурсултону Рузибоеву.

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