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«Я никогда не проигрываю реванши. И не проиграю». Блахович оставил послание Перейре

«Я никогда не проигрываю реванши. И не проиграю». Блахович оставил послание Перейре
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Бывший чемпион UFC в категории до 93 кг поляк Ян Блахович оставил послание действующему обладателю титула UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

«Я никогда не проигрываю реванши. И не проиграю», — написал в своих социальных сетях Ян Блахович.

Напомним, на турнире UFC 291, который состоялся 29 июля 2023 года в Лас-Вегасе, Ян Блахович провёл бой с Алексом Перейрой. Для Поатана этот бой был первым в полутяжёлом весе. Бой завершился победой бразильского атлета раздельным решением судей.

В активе Алекса Перейры 11 побед и два поражения. В рекорде Блаховича 29 побед, 10 поражений и один бой был признан ничьей.

Ранее Генри Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником Алекса Перейры.

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