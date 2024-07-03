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Пэдди Пимблетт: Топурия боится встретиться с Максом. А в бою с Волкановски ему повезло

Пэдди Пимблетт: Топурия боится встретиться с Максом. А в бою с Волкановски ему повезло
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Известный английский боец, выступающий в лёгком весе UFC, Пэдди Пимблетт подверг критике действующего обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе (до 66 кг) испано-грузина Илию Топурию.

«Топурия боится встретиться с Максом лицом к лицу. Он не хочет бросать вызов Холлоуэю, потому что знает, как всё закончится для него. Илия дрался с Волкановски всего через 10 недель после того, как того нокаутировал Ислам. Честно говоря, ему просто повезло», — приводит слова Пэдди портал MMAJunkie.

Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме 18 февраля. Тогда он победил нокаутом действующего на тот момент чемпиона в категории до 66 кг Александра Волкановски. Топурия является непобеждённым. Его рекорд составляет 15-0.

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