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Нейт Диаз: перед поединком с Джейком Полом я ушёл в запой на четыре недели

Нейт Диаз: перед поединком с Джейком Полом я ушёл в запой на четыре недели
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Популярный американский боец ММА Нейт Диаз рассказал о своей подготовке к боксёрскому бою с известным блогером Джейком Полом, который состоялся 5 августа 2023 года.

«Перед поединком с Джейком Полом я ушёл в запой на четыре недели. Мы усердно тренировались, и мне, а также моей команде тупо надоело, было чувство перетренированности. Если бы мне предстояло драться с жёстким бойцом, то я бы так не поступил. Но этот парень не такой. На бой с ним я выходил травмированным и не мог даже нанести нормальный удар. Этот поединок был самым лёгким в моей карьере», — приводит слова Диаза портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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