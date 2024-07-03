Нейт Диаз: перед поединком с Джейком Полом я ушёл в запой на четыре недели

Популярный американский боец ММА Нейт Диаз рассказал о своей подготовке к боксёрскому бою с известным блогером Джейком Полом, который состоялся 5 августа 2023 года.

«Перед поединком с Джейком Полом я ушёл в запой на четыре недели. Мы усердно тренировались, и мне, а также моей команде тупо надоело, было чувство перетренированности. Если бы мне предстояло драться с жёстким бойцом, то я бы так не поступил. Но этот парень не такой. На бой с ним я выходил травмированным и не мог даже нанести нормальный удар. Этот поединок был самым лёгким в моей карьере», — приводит слова Диаза портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.