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Эдуард Вартанян проведёт поединок на турнире «Наше Дело» в августе

Эдуард Вартанян проведёт поединок на турнире «Наше Дело» в августе
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Известный российский боец в лёгком весе (до 70 кг), а также победитель Гран-при АСА Эдуард Вартанян проведёт следующий поединок на стадионном турнире «Наше Дело», который состоится в августе. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Имя соперника не разглашается, однако, согласно пресс-релизу, в ближайшее время лига анонсирует его. Поединок пройдёт по правилам смешанных единоборств — три раунда по пять минут.

Напомним, в последнем поединке Эдуард Вартанян победил экс-бойца UFC казахстанца Дамира Исмагулова решением большинства судей. Поединок прошёл по правилам кикбоксинга и возглавил турнир «Наше Дело 82», который прошёл в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе «Арена».

Ранее Вартанян прокомментировал результат поединка между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

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