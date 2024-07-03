Эдуард Вартанян проведёт поединок на турнире «Наше Дело» в августе

Известный российский боец в лёгком весе (до 70 кг), а также победитель Гран-при АСА Эдуард Вартанян проведёт следующий поединок на стадионном турнире «Наше Дело», который состоится в августе. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Имя соперника не разглашается, однако, согласно пресс-релизу, в ближайшее время лига анонсирует его. Поединок пройдёт по правилам смешанных единоборств — три раунда по пять минут.

Напомним, в последнем поединке Эдуард Вартанян победил экс-бойца UFC казахстанца Дамира Исмагулова решением большинства судей. Поединок прошёл по правилам кикбоксинга и возглавил турнир «Наше Дело 82», который прошёл в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе «Арена».

Ранее Вартанян прокомментировал результат поединка между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.