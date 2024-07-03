ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия: я планирую выступить в Абу-Даби

Илия Топурия: я планирую выступить в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт своего следующего поединка в лиге.

«Моя цель — выступить в Абу-Даби. Надеюсь, что кто-нибудь даст согласие на бой со мной. Хочу провести бой там, поскольку поединок пройдёт в удобное время для моих фанатов в Испании. Подерусь ли я с Холлоэуем? Вам надо с Максом об этом говорить. Сначала он сказал, что ему нужно время, чтобы восстановиться, потому у него случилось что-то в семье. Есть много людей, которые заявляют о своём желании подраться со мной. Буду надеяться, что хоть кто-то подтвердит свои слова делом», — сказал Топурия в интервью YouTube-каналу MARCA.

Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме 18 февраля. Тогда он победил нокаутом действующего на тот момент чемпиона в категории до 66 кг Александра Волкановски. Топурия является непобеждённым. Его рекорд составляет 15-0.

Материалы по теме
Пэдди Пимблетт: Топурия боится встретиться с Максом. А в бою с Волкановски ему повезло
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android