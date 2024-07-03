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Том Аспиналл объяснил свою позицию насчёт потенциального боя с Алексом Перейрой

Том Аспиналл объяснил свою позицию насчёт потенциального боя с Алексом Перейрой
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Действующий временный обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл объяснил свою позицию насчёт потенциального боя с чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Я ни от кого и никогда не бегаю. У меня есть желание разделить октагон с Алексом. Однако всему своё время. Если матчмейкеры однажды захотят организовать этот бой, то я, по крайней мере, обязательно дам своё согласие», — приводит слова Аспиналла портал talkSPORT.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 295, Том Аспиналл разделил октагон с россиянином Сергеем Павловичем. На кону их поединка стоял временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе. Бой завершился победой англичанина нокаутом в первом раунде.

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