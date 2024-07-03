Магомед Анкалаев: скоро я отправлю Алекса в Бразилию без пояса

Топовый российский полутяжеловес, выступающий в UFC, Магомед Анкалаев вновь обратился к действующему обладателю чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильцу Алексу Перейре.

«Хорошо, что он получил бонус в $ 303 тыс. Скоро я отправлю его в Бразилию без пояса», — написал в своих социальных сетях Анкалаев.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Ранее Генри Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником Алекса Перейры.