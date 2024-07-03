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Инсайдер рассказал, кто будет следующим соперником Ислама Махачева

Инсайдер рассказал, кто будет следующим соперником Ислама Махачева
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Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, кто будет следующим соперником действующего обладателя чемпионского пояса UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«UFC всё ещё работает над организацией реванша между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Дата пока не сообщается», — сказал Хельвани на шоу The MMA Hour.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Ислам Махачев разделил октагон с известным американским бойцом Дастином Порье. Бой завершился победой российского бойца удушающим приёмом в пятом раунде. Для Махачева эта победа стала 13-й подряд. Для Порье это поражение стало третьим, которое он потерпел в титульных боях за свою профессиональную карьеру.

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