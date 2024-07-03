ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этот парень просто всё выдумывает». Холлоуэй ответил Топурии

«Этот парень просто всё выдумывает». Холлоуэй ответил Топурии
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй ответил действующему чемпиону UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузину Илии Топурии. Ранее тот заявил, что они не смогли подраться, поскольку у Холлоуэя возникали неназванные проблемы.

«Сейчас этот парень просто всё выдумывает. Я был готов подраться с ним», — написал Холлоуэй в своих социальных сетях.

Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме 18 февраля. Тогда он победил нокаутом действующего на тот момент чемпиона в категории до 66 кг Александра Волкановски. Топурия является непобеждённым. Его рекорд составляет 15-0.

Макс Холлоуэй в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, разделил октагон с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом за секунду до конца боя.

Материалы по теме
Топурия: моя цель — выступить в Абу-Даби. Подерусь ли я Холлоуэем? Говорите об этом с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android