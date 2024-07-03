«Этот парень просто всё выдумывает». Холлоуэй ответил Топурии

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй ответил действующему чемпиону UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузину Илии Топурии. Ранее тот заявил, что они не смогли подраться, поскольку у Холлоуэя возникали неназванные проблемы.

«Сейчас этот парень просто всё выдумывает. Я был готов подраться с ним», — написал Холлоуэй в своих социальных сетях.

Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме 18 февраля. Тогда он победил нокаутом действующего на тот момент чемпиона в категории до 66 кг Александра Волкановски. Топурия является непобеждённым. Его рекорд составляет 15-0.

Макс Холлоуэй в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, разделил октагон с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом за секунду до конца боя.