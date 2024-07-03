Дю Плесси: с удовольствием подрался бы с Чимаевым. Не был удивлён тем, что он слетел с боя

Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался в адрес известного непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева.

«С удовольствием подрался бы с Хамзатом. Он непобеждённый и в один момент был символом нашего дивизиона. Честно говоря, я был разочарован тем, что он слетел с боя против Роба, хотя не был удивлён. Прямо сейчас любые разговоры о его шансах подраться за титул являются бессмысленными. Он не побил ни одного рейтингового средневеса. Поэтому нет никакого смысла обсуждать его в качестве претендента. Это пустая трата времени. Пока Хамзат не докажет, что заслуживает титульного шанса, говорить об этом бессмысленно», — приводит слова дю Плесси портал Bloody Elbow.