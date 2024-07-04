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Хамзат Чимаев: скоро я покажу вам всем, кто здесь король

Хамзат Чимаев: скоро я покажу вам всем, кто здесь король
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Известный непобеждённый чеченский боец, выступающий в среднем дивизионе UFC (до 84 кг), Хамзат Чимаев обратился к фанатам.

«Трудные времена создают сильных мужчин. Мне никогда не было легко, и у меня никогда не было мыслей, что будет легче. Скоро я покажу вам всем, кто здесь король», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии Чимаев должен был провести поединок с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на бой с австралийцем вышел россиянин Икрам Алискеров. Уиттакер победил его нокаутом в первом раунде.

Ранее действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался в адрес Хамзата Чимаева.

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