Хамзат Чимаев: скоро я покажу вам всем, кто здесь король

Известный непобеждённый чеченский боец, выступающий в среднем дивизионе UFC (до 84 кг), Хамзат Чимаев обратился к фанатам.

«Трудные времена создают сильных мужчин. Мне никогда не было легко, и у меня никогда не было мыслей, что будет легче. Скоро я покажу вам всем, кто здесь король», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии Чимаев должен был провести поединок с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на бой с австралийцем вышел россиянин Икрам Алискеров. Уиттакер победил его нокаутом в первом раунде.

Ранее действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался в адрес Хамзата Чимаева.