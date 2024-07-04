Дю Плесси: я новый король дивизиона, поэтому позабочусь о том, чтобы Иззи это осознал

Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался в адрес известного новозеландского бойца нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи.

«На пресс-конференции Иззи пытался убедить себя и вас, что он всё ещё хочет и может быть здесь. Он сказал: «Дело больше не в титулах». Иззи никогда больше не получит того, что у него было. У меня достаточно времени, а он уже сделал всё, что мог, с точки зрения наследия. Иззи пытается убедить себя, что он всё ещё хочет драться и способен на это. Моя миссия заключается в том, чтобы показать ему, что это не так. Приятной игры в гольф, я новый чемпион и новый король этого дивизиона, поэтому позабочусь о том, чтобы он это осознал», — приводит слова дю Плесси портал BJ Penn.