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Дю Плесси: я новый король дивизиона, поэтому позабочусь о том, чтобы Иззи это осознал

Дю Плесси: я новый король дивизиона, поэтому позабочусь о том, чтобы Иззи это осознал
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Действующий обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался в адрес известного новозеландского бойца нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи.

«На пресс-конференции Иззи пытался убедить себя и вас, что он всё ещё хочет и может быть здесь. Он сказал: «Дело больше не в титулах». Иззи никогда больше не получит того, что у него было. У меня достаточно времени, а он уже сделал всё, что мог, с точки зрения наследия. Иззи пытается убедить себя, что он всё ещё хочет драться и способен на это. Моя миссия заключается в том, чтобы показать ему, что это не так. Приятной игры в гольф, я новый чемпион и новый король этого дивизиона, поэтому позабочусь о том, чтобы он это осознал», — приводит слова дю Плесси портал BJ Penn.

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