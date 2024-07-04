Боец UFC выразил желание подраться с Рафаэлем Физиевым

Боец UFC, выступающий в лёгком весе, американец Джалин Тёрнер выразил желание подраться с известным азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым.

«Мне хочется реваншировать свои поражения — с Хукером и Гамротом. И, честно говоря, у меня есть желание подраться с Раафаэлем Физиевым. Это был бы жёсткий бой. Все считают, что наш поединок был бы отличным, только стойка. Пожалуй, я соглашусь. Определённо, мне хотелось бы подраться с Физиевым.

Сейчас я достиг нового уровня как боец. Пока что надо немного отдохнуть, чтобы вернуться с новыми силами и вновь начать снимать скальпы», — приводит слова Тёрнера портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке Рафаэль Физиев встретился с польским бойцом Матеушем Гамротом. Их бой стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 23 сентября 2023 года. Поединок завершился победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить бой.

В своём рекорде Физиев имеет 12 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения.