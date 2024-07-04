Нейт — ютуберу N3ON: я пропишу лоу-кик твоей чёртовой ноге

39-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC в лёгкой и полусредней весовых категориях, Нейт Диаз в преддверии своего боксёрского 10-раундового поединка против Хорхе Масвидаля вступил в конфликт с блогером по имени N3ON, который пришёл задать пару вопросов Диазу-младшему.

N3ON: прежде я бы хотел спросить у тебя, кем ты вдохновлялся и кого считаешь выдающимися боксёрами?

Нейт: самый главный человек и спортсмен в моей жизни — мой брат, который учил и вдохновлял меня. Он привёл меня в эту большую игру, и я стал тем, кем являюсь сейчас. Безусловно, я вдохновлялся такими легендами, как Майкл Тайсон, Рой Джонс-младший, Оскар де ла Хойя и Фернандо Варгас. Много столько прекрасных имён, которые я бы хотел назвать.

N3On: что ж, и последний вопрос от меня. Ты наконец собираешься завершить свою карьеру после того, как Хорхе [Масвидаль] отправит тебя в нокаут?

Нейт: что? Кто это сказал? Это сказал ты, маленький мальчик?! Я сейчас выйду и пропишу лоу-кик твоей чёртовой ноге, паразит. Пошёл к чёрту отсюда» (в оригинале использовались нецензурные оскорбления. — Прим. «Чемпионата»).

N3On: нет-нет, я уважаю вас обоих и был бы рад посмотреть на прекрасный поединок.

Нейт: ИДИ К ЧЁРТУ ОТСЮДА! (после этих слов Диаз показал средний палец, чем диалог с N3ON был окончен).

В ночь с 6 на 7 июля в США состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой бывших звёзд UFC Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля.