Силва показала последствия поединка с Чиассон

32-летняя американская спортсменка Мэйси Чиассон одержала досрочную победу над мастером смешанных боевых искусств из Бразилии Майрой Буэно Силвой в прошлую субботу, 29 июня, на турнире UFC 303, нанеся сильное рассечение Силве локтем над правым глазом. Несмотря на протесты Силвы, бой был отменён чуть менее чем через две минуты после начала второго раунда, и победителем была объявлена Чиассон.

Во вторник, 2 июля, Силва поделилась в социальных сетях изображением раны после наложения швов.

Майра после наложения швов Фото: Личный архив Силвы

Это был тяжёлый перерыв для Майры, которая впервые в карьере имеет несколько поражений подряд. В январе этого года на турнире UFC 297 она проиграла решением судей в пяти раундах Ракель Пеннингтон в бою за вакантный титул чемпионки UFC в легчайшем весе.