Топурия: не думаю, что бой с Макгрегором возможен. Он закончился

27-летний испанский и грузинский боец смешанного стиля, выступающий в полулёгком весе под эгидой UFC, Илия Топурия ответил на вопросы журналистов из издания Marca. Один из вопросов уточнял мнение Топурии по поводу возможности в будущем поединка с российским бойцом Исламом Махачевым или ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

«Конечно же, подобная встреча в октагоне с Исламом возможна. Но вот Конор… С ним не уверен, потому что он уже потерял преимущество. Он уже слишком слаб. Сейчас Макгрегор плох во всём. У него уже нет той уверенности в себе, которая была раньше, когда он всего добился, всего, что имеет сегодня.

Он был уверен в своей подготовке, в том, как он изучил оппонента и в своём плане на бой, во всех усилиях, которые он вложил в свою подготовку и в своё совершенствование. Теперь он этого не делает, поэтому у него больше нет уверенности. Он потерял уверенность в себе, в своих силах, во всём… и использует любой предлог, чтобы не попасть в октагон. На мой взгляд, правда в том, что ему конец», — ответил Илия журналисту издания Marca.