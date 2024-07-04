Рэпер Джиган подерётся с Роем Джонсом-младшим

Популярный рэп-исполнитель и серебряный призёр чемпионата Европы по кикбоксингу Джиган станет соперником серебряного призёра Олимпийских игр и абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории Роя Джонса-младшего.

«Бой будет не из простых, всё-таки против меня выступит абсолютный чемпион. Но не зря же я качал руки и занимался боксом с семи лет, а последний месяц полностью посвятил подготовке: часами играл в файтинги на приставке. Шансы на победу есть, потому что Рой уже не на пике своей формы. А чтобы изучить противника и разгадать его приёмы, перед поединком схожу на его мастер-класс, который тоже пройдёт в «Лужниках», — сказал Джиган порталу «Московский спорт».

Показательный боксёрский поединок состоится в «Лужниках» 6 июля на сцене Дня Московского спорта. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.