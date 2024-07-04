Топурия — об обвинениях Холлоуэя: выбери дату, я вырублю тебя

27-летний испанский и грузинский боец смешанного стиля, выступающий в полулёгком весе под эгидой UFC, Илия Топурия ответил на сообщение 32-летнего американского бойца смешанных боевых искусств Макса Холлоуэя.

Материалы по теме «Этот парень просто всё выдумывает». Холлоуэй ответил Топурии

«Выбери дату, выбери способ, которым ты хочешь, чтобы я тебя уничтожил, и напиши это здесь. Я готов выключить тебе свет когда угодно и где угодно. Позвони Дане», — написал Топурия в соцсети Х (ранее Twitter).

Макс Холлоуэй в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, разделил октагон с соотечественником Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом за секунду до конца боя.

Топурия же провёл свой последний поединок на шоу UFC 298 18 февраля против австралийца Александра Волкановски, победив нокаутом во втором раунде.