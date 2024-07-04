Бывший боец UFC грубо раскритиковал Дану Уайта и всё удалил

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен, введённый в Зал славы UFC 27 июня этого года, грубо раскритиковал руководителя федерации Дану Уайта у себя в соцсети Х (ранее Twitter).

«Только что узнал кое-что, что испортило мне день. Я не могу больше об этом молчать. Этот вид спорта и люди, которые им управляют, — не что иное, как жадные до денег воры. Этот кусок дерьма Дана Уайт [забрал] миллионы долларов у старых и новых бойцов, включая меня, Нейта Диаза и других. Напомню, Дана Уайт вложил миллионы в Исраэля Адесанью и его раскрутку, чтобы превратить его в нового «золотого» мальчика UFC. Не в обиду Иззи, но это чистая чушь. Эти деньги могли бы пойти другим бойцам. Иззи заработал больше денег, чем бойцы, которые лучше него, только из-за предвзятости Даны!

Я узнал об этом сегодня утром, гуляя с собаками. Моё сердце упало. Я доверял этим людям на протяжении всей своей карьеры, обедал с ними. Они познакомились с моей семьёй. Если бы я только знал. Люди пишут мне, просят прекратить. Они говорят: «Дана позвонит тебе и всё объяснит». Я говорю: «Нет!» Я должен сообщить миру об этом», — написал Соннен у себя в соцсети Х (ранее Twitter).

Спустя время он удалил все посты об Уайте и написал: «Возвращаюсь к нормальной жизни. Простите, ребята!»