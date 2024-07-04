Федерация бокса России продолжает проводить проверку инцидента в лиге Hardcore

Федерация бокса России опубликовала новое заявление в связи с произошедшей ситуацией в российской кулачной лиге, базирующейся в Москве, Hardcore Fighting Championship.

«Вместе с этим лига Hardcore FC признала вину и приняла ответственность за свои действия. На настоящий момент лига оказывает полное и всестороннее содействие в установлении обстоятельств, а также в кратчайшие сроки исполнила все требования и предписания Федерации бокса России.

В сотрудничестве с Федерацией бокса России лига Hardcore FC разработала и предприняла комплекс мер, направленных на усиление обеспечения запрета на дискриминацию в области физической культуры и спорта, обеспечения безопасности жизни и здоровья участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий. Кроме того, приняты ряд профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. Указанные меры должны исключить повторение подобных инцидентов в будущем. Одной из ключевых задач Федерации бокса России является защита прав и интересов спортсменов, которые не должны страдать из-за недобросовестных действий отдельных физических лиц и иных субъектов вида спорта «бокс».

В этой связи Федерация бокса России считает возможным действие лицензии промоутера Hardcore FC возобновить.

Лига Hardcore FC осведомлена, что в случае повторного нарушения действующего законодательства Российской Федерации или нормативных актов Федерации бокса России действие лицензии будет прекращено без права восстановления», — говорится в заявлении Федерации бокса России.