Боец лиги Hardcore FC пожизненно отстранён

Сегодня Федерация бокса России опубликовала новое заявление по поводу произошедшей ситуации в лиге Hardcore Fighting Championship.

«Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранён от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно. Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — говорится в официальном заявлении Федерации бокса России.

Hardcore Fighting Championship является частью и первым проектом созданного впоследствии крупного продюсерского центра — Hardcore Media Group, который занимается спортивными промоушенами в сфере кулачного спорта, ММА, бокса и новостных спортивных ресурсов. Hardcore Fighting провела свой дебютный турнир в июне 2020 года. Данная организация специализируется на проведении боёв на голых кулаках.