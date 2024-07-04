Бидариан — о поединке Джейка и Логана Пола: верю, что вы увидите этот бой

Один из основателей MVP (Most Valuable Promotions) Накиса Бидариан в эфире The MMA Hour поделился интересной информацией о возможном поединке между двумя братьями — боксёром федерации MVP Джейком и рестлером WWE Логаном Полом.

«Мы сказали Netflix, что можем заставить их двоих согласиться сделать это 20 июля на Netflix из-за отмены поединка с Майком [Тайсоном]. Я думаю, что в Netflix были согласны, однако они рассматривали поединок братьев как феноменальное, масштабное событие, но у которого недостаточно времени, чтобы раскрутить его и прорекламировать к нужному сроку.

Джейк и Пол испытывают огромную любовь друг к другу, но между ними, безусловно, есть соревновательный характер. Это вечное противостояние старшего и младшего брата, верно? И я верю, что в какой-то момент вы увидите этот бой. И в этом нет ни грамма реслинга [сфабрикованной драмы]. Это на 100% реально», — заявил Накиса Бидариан в эфире The MMA Hour.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Перри запланирован на 20 июля. Логан Пол владеет титулом чемпиона США в WWE (вместе с UFC принадлежат компании TKO).