Кириллов: здорово, что WBA санкционирует чемпионские бои на территории России

Бывший чемпион IBF Дмитрий Кириллов уверен, что Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов добьются побед в титульных боях на турнире, который состоится 12 июля в подмосковном Серпухове.

«Здорово, что WBA санкционирует чемпионские бои на территории России. Рад, что у наших ребят будет возможность завоевать титулы. И такие шансы у них появятся не просто так. Считаю, что это боксёры своими поединками и своими карьерами заслужили право боксировать за чемпионские пояса. Думаю, в предстоящих боях и Альберт, и Муслим победят и станут чемпионами мира. Желаю им удачи!» — сказал Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр – 2020, победитель Европейских игр – 2019, чемпион Европы – 2024 Муслим Гаджимагомедов (3-0, КО 2) постарается завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжан Чжаосинем (12-2-1, КО 7). В соглавном событии шоу олимпийский чемпион – 2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7).