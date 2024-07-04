Стал известен кард боксёрского вечера «PulseUp. Минеев — Исмаилов»

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Стал известен кард боксёрского события года «PulseUp. Минеев — Исмаилов», организованного титульным партнёром PulseUp Energy при поддержке Корпорации «Синергия».

Главный поединок

1. Свыше 90 кг: Магомед Исмаилов (Россия) — Владимир Минеев (Россия), восемь раундов

Соглавный поединок

2. 55,2 кг: Чингиз Натыров (Россия) — Серхио Даниэль Росалез (Аргентина), шесть раундов

3. Свыше 90 кг: Евгений Ганин (Россия) — Оливер Даунда (Камерун), четыре раунда

4. 75 кг: Артур Соловьёв (Россия) — Андрей Гончаров (Россия), четыре раунда

Основной кард

5. 80 кг: Марат Исаев (Россия) — Денис Погодин (Россия), четыре раунда

6. 76,2 кг: Кулбир Дакка (Индия) — Харон Запольский (Россия), шесть раундов

7. 65 кг: Карен Маргарян (Армения) — Айбар Нуралиев (Россия), четыре раунда

8. 76,2 кг: Дакка Гурмаев (Россия) — Максим Попов (Россия), четыре раунда

9. 76,2 кг: Марат Хасанов (Россия) — Амирбек Гаджиев (Россия), четыре раунда

10. 68 кг: Хурсанд Иманкулиев (Туркменистан) — Вардан Мартоян (Россия), четыре раунда

20 июля главное противостояние в российских единоборствах «PulseUp. Минеев — Исмаилов» возвращается в новом формате. Большой вечер бокса пройдёт на площадке «Live Арена» (Московская обл.) вместимостью 11 000 человек. Права на показ события приобрёл общероссийский федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».