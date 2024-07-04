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Эдуард Кравцов: выступление любого российского спортсмена на ОИ-2024 — это неправильно

Эдуард Кравцов: выступление любого российского спортсмена на ОИ-2024 — это неправильно
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов выразил уверенность, что российским спортсменам было бы неправильно выступать на предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Решение было принято Федерацией бокса России, и я считаю, что оно правильное, потому что в связи со всеми политическими событиями в мире мы не имеем права боксировать без гимна и под нейтральным флагом. К тому же, учитывая все те моменты, которые МОК выдвигает к россиянам на Олимпиаде, я считаю, что выступление любого российского спортсмена там — неправильно. Это моя субъективная точка зрения. Что касается бокса, то все единогласно это решение поддержали.

Понятно, что для многих боксёров, выступающих в любителях, Олимпиада является своего рода венцом, чего греха таить. Но люди у нас все здравые и все понимают, что сейчас происходит. Никто в команде не думал остаться в стороне и свои личные амбиции ставить выше. Мы представляем страну, это не просто большие слова, это так и есть», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Наиболее титулованный боксёр:

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