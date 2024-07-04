Умар Кремлёв высказался о предстоящих боях Гаджимагомедова и Батыргазиева

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв поделился мнением о предстоящих поединках российских боксёров Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимегомедова. Оба спортсмена выступят в титульных боях на турнире «Ночь чемпионов IBA». Спортивное мероприятие состоится 12 июля в подмосковном Серпухове.

Гаджимагомедов поборется за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с китайцем Чжан Чжаосинем. Этот 12-раундовый поединок возглавит шоу. А Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом в соглавном событии турнира.

«Я как президент Международной ассоциации бокса желаю удачи всем участникам этого турнира. Пусть победит сильнейший! Но, конечно, я буду переживать за своих родных Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова. Как же без них! Им предстоят непростые бои — даю 50 на 50. Им обоим будет очень сложно, но надеюсь, Альберт и Муслим не подведут», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Наиболее титулованный боксёр: